Dopo la vittoria del Mondiale per Club, il Manchester City di Guardiola vuole provare la remuntada in Premier League visto il quinto posto in classifica, a cominciare dall’insidiosa gara con l’Everton. La sfida delle Goodison Park andrà in onda su Sky Sport Uno.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-5-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Brantwhaite, Mykolenko; Harrison, André Gomes, Onana, Garner, McNeil; Carvert-Lewin.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Foden, Bernardo Silva, Grealish; Julian Alvarez.