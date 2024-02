Everton-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla

Ventitreesima giornata di Premier League a Goodison Park tra Everton e Tottenham, sabato alle 13.30. Buon momento per gli Spurs, reduci dalla vittoria contro il Brentford, a caccia di punti per mantenere la quarta posizione in classifica. Dall’altra parte, i padroni di casa, terzultimi, alla ricerca di una vittoria, fondamentale per uscire dalla zona rossa della classifica. Il match sarà visibile su Sky Sport (256) e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Everton-Tottenham:

EVERTON (4-3-3): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Young; Onana, Doucouré, Gueye; Garner, Beto, Danjuma. All. Dyche.

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario; Van de Ven, Romero, Dragusin; Porro, Højbjerg, Bentancur, Udogie; Werner, Kulusevski; Richarlison. All. Postecoglou.