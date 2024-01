Tottenham-Brentford, le ultimissime sulle formazioni

Il Tottenham di Postecoglou affronta il Brentford nella ventiduesima giornata di Premier League, in scena al Tottenham Hotspur Stadium questa sera alle 20.30. Spurs in campo con il 4-3-3. Difesa con Romero e Van de Ven al centro, sostenuti da Porro, a destra, e Udogie, a sinistra. In mezzo al campo Bentancur, Skipp e Maddison. In avanti Kulusevski con Werner e Richarlison. Tra i pali c’è Vicario.

Le probabili formazioni di Tottenham-Brentford:

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Skipp, Maddison; Kulusevski, Werner, Richarlison. All. Postecoglou.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Collins, Pinnock, Mee; Roerslev, Janelt, Jensen, Damsgaard, Lewis-Potter; Toney, Maupay. All. Frank.