Tottenham-Brentford, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Tottenham Hotspur e Brentford, in programma il 31 gennaio 2024 alle 20:30 allo stadio Tottenham Hotspur, rappresenta un importante scontro in Premier League. Il Tottenham, attualmente al quinto posto in classifica, cerca di rimbalzare dopo l’eliminazione dalla FA Cup per mano del Manchester City. La squadra di Ange Postecoglou, nonostante alcune recenti sfide, è in corsa per la qualificazione alla Champions League. Il ritorno di James Maddison, dopo un periodo di assenza per infortunio, potrebbe essere un fattore chiave per Tottenham in questa partita.

Brentford, dal canto suo, è in 14° posizione in classifica e arriva a questa partita con un certo slancio, grazie al recente ritorno di Ivan Toney, che ha segnato al suo rientro contro il Nottingham Forest. La squadra di Thomas Frank ha mostrato segni di ripresa dopo un periodo difficile, ma deve ancora affrontare alcune importanti assenze a causa di infortuni e impegni internazionali.