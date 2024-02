FA Cup: Luton Town-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

Quinto turno di FA Cup al Kenilworth Road tra Luton Town e Manchester City. I Citizen, detentori in carica della competizione, hanno sconfitto l’Huddersfield Town, con un netto 5-0, nel terzo turno, e il Tottenham, per 0-1, con rete di Aké, nel Quarto turno. Il Luton Town ha trovato la qualificazione nel replay del Terzo turno contro il Bolton e nei minuti di recupero con l’Everton nel Quarto. Il match, in programma martedì alle 21, sarà visibile su DAZN.

Luton Town-Manchester City, le probabili formazioni:

LUTON TOWN (3-4-3): Kaminski; Mengi, Osho, Bell; Ogbene, Barkley, Lokonga, Doughty; Morris, Woodrow, Chong. All. Edwards.

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Rodri, Kovacic; Bobb, De Bruyne, Alvarez, Grealish; Haaland. All. Guardiola.