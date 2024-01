FA Cup: Manchester City-Huddersfield Town, le ultimissime sulle formazioni

Il Manchester City, campione in carica, affronta l’Huddersfield Town. Linea di difesa a quattro per Guardiola che schiera Walker, Ruben Dias, Akanji e Gomez a sinistra. In mezzo al campo Lewis e Kovacic, alle spalle di Bobb, Foden e Hamilton. In avanti il solo Alvarez. Tra i pali c’è Ortega.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Ruben Dias, Akanji, Gomez; Lewis, Kovacic; Bobb, Foden, Hamilton; Alvarez. All. Guardiola.