FA Cup: Manchester City-Huddersfield Town, probabili formazioni e dove vederla

Terzo turno di FA Cup: il Manchester City, detentore in carica del trofeo, affronta l’Huddersfield Town, formazione ventunesima in Championship. Entrambe all’esordio annuale nella competizione: da una parte i vincitori della scorsa edizione, dall’altra l’Huddersfield Town, fermatosi proprio al Terzo turno contro il Preston nella passata stagione. L’ultimo precedente a Manchester, risalente al 2018, è terminato 6-1 per Citizen. Il match, in programma domenica alle 15, non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Dias, Akanji, Gomez; Lewis, Kovacic; Bobb, Foden, Hamilton; Alvarez. All. Guardiola.

HUDDERSFIELD TOWN (3-5-2): Nicholls; Lees, Ayina, Helik; Kasumu, Rudoni, Wiles, Diarra, Edmonds-Green; Thomas, Koroma. All. Moore.