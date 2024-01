FA Cup: Wigan-Manchester United, le ultimissime sulle formazioni

Red Devils in campo con i titolarissimi nel Terzo turno di FA Cup contro il Wigan. Il tecnico olandese, ten Hag, si affida a Varane e Evans come centrali, sostenuti da Wan-Bissaka e Dalot sulle corsie laterali. Centrocampo con McTominay e Mainoo, alle spalle di Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford sulla trequarti. In avanti il solo Højlund. Tra i pali c’è Onana.

Le probabili formazioni:

WIGAN (4-2-3-1): Tickle; Clare, Hughes, Morrison, Sessegnon; Shaw, Adeeko; McManaman, Lang, Godo; Magennis. All. Maloney.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Evans, Dalot; McTominay, Mainoo; Garnacho, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. All. ten Hag.