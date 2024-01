“L’AS Roma ha rispettato il target finanziario previsto per i periodi di rendicontazione terminati a giugno 2022 e 2023. In virtù dei risultati conseguiti nella stagione 22-23 è stata stimata una sanzione pecuniaria pari a circa 2,1 milioni di euro”.

E’ questo il comunicato in riferimento ai giallorossi, che verrà multati per non aver rispettato il Fair Play Finanziario lo scorso anno. Questo quanto riportato da Calcio e Finanza.