Falcone salva il Lecce, Pierotti fa doppietta. Parma battuto 1-3

Il Lecce vince al Tardini con un super Falcone e anche un po’ di fortuna per il palo colpito nel primo tempo dal Parma. Gli emiliani dominano a livello di occasioni ma il Lecce è molto più cinico. Al 34′ gol di Valeri su calcio di rigore dopo il fallo di mano di Baschirotto. Al 36′ pareggia Krstovic dopo che si era visto annullare il gol già dieci minuti prima per fuorigioco. Al 63′ ci pensa Pierotti prima a portare in vantaggio i pugliesi e poi al 93′ per chiudere la sfida, in entrambe le occasioni assist di Krstovic. Colpo salvezza del Lecce in trasferta.

Tabellino del match

Reti: 34′ Valeri, 36′ Krstovic, 63′ Pierotti

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Leoni, Vogliacco, Valenti (69′ Hainaut), Valeri; Sohm, Keita (69′ Almqvist); Cancellieri (75′ Ondreijka), Haj Mohamed (46′ Camara), Mihăila (46′ Bonny); Djuric. All. Pecchia

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Ramadani (56′ Coulibaly), Pierret; Pierotti, Krstovic, Karlsson (56′ Tete Morente). All. Giampaolo

Arbitro: Simone Sozza

Ammoniti: 20′ Ramadani, 79′ Karlsson, 90′ Camara