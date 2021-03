La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

Fantacalcio, 27esima giornata di Serie A: Top e Flop undici a confronto

La Serie A non conosce soste ed è già pronta a ripartire con la 27esima giornata. Si inizia con l’inedito anticipo delle 15:00 tra Lazio e Crotone in programma venerdì 12 marzo e si conclude con il posticipo di domenica 14 marzo alle 20:45 tra Milan e Napoli.

Sono molteplici gli scontri interessanti, tra cui diversi testa-coda che però non sono così scontatati come può sembrare in apparenza. Vediamo quindi quali potrebbero essere i “jolly” da pescare in grado di portare punti alla propria fantaformazione.

TOP UNDICI (4-3-3): Sportiello, Tomiyasu, Acerbi, Criscito, Gosens, Pessina, Milinkovic Savic, McKennie, Immobile, Caputo, Ilicic.

Panchina Top

Portieri: Reina, Consigli, Perin, Musso, Skorupski, Handanovic.

Difensori: Romero, Radu, G.Ferrari, Glik, Pezzella, Mancini, A.Bastoni, Cuadrado.

Centrocampisti: Luis Alberto, Freuler, Viola, Bonaventura, Barella, Chiesa, Lo.Pellegrini, Soriano, Djuricic.

Attaccanti: Correa, Muriel, Morata, Lukaku, Lautaro Martinez, Barrow, Gervinho, Borja Mayoral, Leao.

Fantacalcio: la flop undici della 27esima giornata di Serie A

Il lavoro più difficile per un Fantallenatore è proprio quello di capire quali possono essere i giocatori che in una determinata giornata non sono in grado di apportare benefici alla squadra.

Alcuni risultano più intuitivi visto che notoriamente non portano molti bonus, anzi magari propiziano anche qualche malus. Altri vanno individuati tra coloro che per svariate ragioni potrebbero incappare in una prestazione poco fortunata e di conseguenza avere delle ripercussioni negative sul turno di Fantacalcio. Ecco quelli che sportpaper.it ha deciso di selezionare per la 27esima giornata di campionato.

FLOP UNDICI (4-5-1): Provedel, Magallan, Terzi, Osorio, Lyanco, Baselli, Villar, Krunic, M.Lopez, Amrabat, Simy.

Panchina Flop

Portieri: Cordaz, Sepe, Ospina, Donnarumma, Cragno, Sirigu, Montipò.

Difensori: Golemic, Vignali, Gagliolo, Tuia, Martinez Quarta, Ceppitelli, Danilo, Tonelli, Ceccherini.

Centrocampisti: Petriccione, Estevez, Demme, Tonali, Radovanovic, Pulgar, Ionita, Arslan, Verdi, Jankto, Marin, Athur.

Attaccanti: Llorente, Messias, Nzola, Lasagna, Quagliarella, Karamoh, Pedro, Sanabria, Osimhen.