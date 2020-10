Fantacalcio, consigli sesta giornata Serie A: chi schierare in porta

Ben ritrovati fantallenatori, i consigli di fantacalcio validi per la sesta giornata di Serie A. Quali portieri schierare e quali invece è meglio evitare

In un campionato dove ormai non esistono più le difese impenetrabili la miglior strategia da adottare al Fantacalcio per quanto concerne i portieri, è puntare su chi subisce meno goal.

Ad esclusione di Handanovic unico estremo difensore imbattuto della quinta giornata (naturalmente da riproporre anche alla sesta giornata), è davvero difficile stabilire chi può portare il tanto desiderato +1.

Szczesny potrebbe tornare all’imbattibilità nel match con lo Spezia. I liguri però hanno dimostrato di non temere e nessuno e di giocarsela sempre a viso aperto. Discorso simile per Ospina o Meret (sono in perenne ballottaggio), che seppur alle prese con un match insidioso contro il Sassuolo sono tra coloro che regalare soddisfazione ai fantallenatori.

Una sorpresa potrebbe essere Skorupski che ormai da un anno subisce goal ininterrottamente. Un po’ come quando si attende il Jackpot del SuperEnalotto, prima poi anche il portiere del Bologna deve tornare a “sbancare”. Chissà se contro il Cagliari al Dall’Ara non possa essere la volta propizia.

Fantacalcio, consigli sesta giornata Serie A: portieri da evitare

Da non schierare assolutamente Mirante e Dragowski. Roma-Fiorentina promette scintille e se per gli spettatori (soprattutto quelli neutrali) può essere un bene, per chi gioca al Fantacalcio è un punto decisamente a sfavore.

Anche il derby di Genova si preannuncia ricco di goal ed emozioni per questo Audero e Perin non sono i migliori numeri 1 da utilizzare nella sesta giornata.

Attenzione a Reina (che giocherà laddove non dovesse recuperare Strakosha). Le molteplici assenze in casa Lazio in vista del confronto con in trasferta con il Torino non sono ben auguranti. La possibilità che subisca uno o più goal è da prendere in considerazione.

Se la volta scorsa sulla carta era tra i papabili da schierare stavolta Sepe del Parma è in cima alla lista dei portieri da evitare. L’Inter a San Siro è una macchina da goal e potrebbe prendere d’infilata la non attentissima difesa ducale.