Il capitano dell’Inter, Lautaro Martinez, non è ancora al top della forma fisica. Per evitare ricadute e stop più lunghi, meglio non forzare il rientro. Il giocatore non partirà per riunirsi con la sua Argentina, e resta in forte dubbio anche per la sfida di campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 22 marzo.

Lautaro Martinez, out con l’Argentina e l’Inter

Un brutto momento per Lautaro Martinez che dovrà seguire i compagni dagli spalti. Il capitano dei nerazzurri, fermo da quando l’Inter ha giocato l’andata con il Bodo, circa un mese fa, non vede l’ora di poter tornare in campo. La sua assenza si fa sentire, infatti le cose non sono andate bene per l’Inter da quando lui non scende in campo: a partire dalla maledetta trasferta norvegese fino all’1-1 con l’Atalanta, sabato scorso in campionato.

Il capitano sta spingendo al massimo per poter tornare il prima possibile in campo, ieri, mercoledì, si è allenato a parte. La data del rientro è domenica 22 marzo, sfida contro la Fiorentina, ma resta ancora un dubbio. Per lui essenziale, anche perché avrebbe aperto le porte alla sua presenza tra i convocati del’Argentina per la Finalissima contro la Spagna. Purtroppo, nel frattempo, però, le cose sono un tantino cambiate. A quanto pare il recupero del giocatore argentino è andato un po’ più a rilento del previsto. A oggi, la sola certezza, è che Lautaro non dovrà lasciare settimana prossima la Pinetina: Scaloni, ct dell’Argentina, lo ha infatti escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole contro il Guatemala che ha sostituito il match contro la nazionale spagnola. Così resta in dubbio anche contro la Viola, affrettare il rientro del Toro, con il rischio di possibili ricadute, sarebbe un azzardo pericoloso. Lautaro Martinez serve totalmente in forma e recuperato per il rush finale di stagione per aiutare l’Inter alla volata scudetto e Coppa Italia.