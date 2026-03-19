Serie B: i risultati della 31^ giornata. Sprofondo Samp, rincorsa Pescara

Il Frosinone torna alla vittoria dopo quattro pareggi consecutivi e batte 2-1 il Bari, avvicinandosi al Monza ed allungando sul Palermo, a rete per i ciociari Fini e Corrado, rete iniziale degli ospiti segnata da Rao. Il Pescara ha iniziato una lunga rincorsa verso la salvezza che ora è distante solo due lunghezze, il trascinatore della squadra allenata da Gorgone è il figliol prodigo Insigne che anche ieri ha dispensato assist e gol. Il sogno del Pescara è li ad un passo, nelle ultime sette gare quattro vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta, salvezza con questo ritmo possibile.

Nelle altre gare l’Avellino batte 3-2 il Sudtirol e la squadra di Ballardini è ad un punto dai playoff grazie anche alle tre vittorie consecutive, infine la Sampdoria cade 2-0 a Carrara ed ora lo spettro della zona playout si fa sempre più vivo.

I risultati

Palermo-Juve Stabia 2-2

11’pt rig. Leone (J), 15’st rig. Pohjanpalo (P), 20’st Bani (P), 28’st Mosti (J)

Catanzaro-Modena (rinviata causa maltempo)

Mantova-Cesena 3-0

6’pt aut. Zaro, 12’st Meroni, 48’st Mancuso

Reggiana-Monza 0-0

Spezia-Empoli 1-1

24’st Artistico (S), 50’st rig. Saporiti (E)

Venezia-Padova 3-1

41’pt Svoboda (V), 1’st Doumbia (V), 29’st Kike Perez (V), 37’st Capelli (P)

Frosinone-Bari 2-1

2’pt Rao (B), 8’pt Fini (F), 8’st Corrado (F)

Avellino-Südtirol 3-2

24’pt Patierno (A), 7’st rig. Casiraghi (S), 27’st Besaggio (A), 30’st Pecorino (S), 35’st Izzo (A)

Carrarese-Sampdoria 2-0

18’st Hasa, 50’st rig. Finotto

Pescara-Virtus Entella 3-0

20’pt Cagnano, 43’pt Caligara, 11’st Insigne