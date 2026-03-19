Roma-Bologna, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il match di andata di questo ottavo di finale di UEFA Europa League tra la Roma e il Bologna è finito in parità (1-1), quindi si giocheranno tutto questa sera, nel ritorno nella Città Eterna.

Torna l’Europa League con il ritorno degli ottavi di finale. In capitale andrà in scena l’euroderby Roma-Bologna. La sfida di andata è terminata 1-1. La gara di oggi, 19 marzo 2026, con fischio d’inizio alle ore 21, verrà gestita dall’arbitro Kovacs.

Roma-Bologna, probabili formazioni

La Roma sta vivendo un periodo di alti e bassi, soprattutto in campionato. La formazione capitolina arriva alla gara di oggi dopo la brutta sconfitta contro il Como. Nella sfida di oggi contro il Bologna la Roma cercherà di sfruttare il fattore campo e di continuare il sogno Europa League.

Il Bologna è arrivato fino a qui gestendo sempre alla meglio tutto il percorso. Contro la Roma non sarà facile, ma i Felsinei faranno di tutto per continuare ad andare avanti verso la finale dell’ambita coppa europea.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano.

Dove vedere Roma-Bologna: diretta tv e streaming

La partita tra Roma e Bologna è in programma giovedì 19 marzo alle ore 21 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

ARBITRO: I.Kovacs. ASSISTENTI: Marica-Tunyogi. QUARTO UOMO: S.Kovacs. VAR: Martins. AVAR: Van Driessche.