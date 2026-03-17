Calciomercato Roma, la lista degli svincolati: occhi su Mingueza, Mykolenko e Sessegnon

Il calciomercato Roma inizia a delineare i prossimi obiettivi prefissati. La società giallorossa ha intenzione di puntare anche su alcuni svincolati. Nel mirino sono finiti diversi giocatori, da Mykolenko a Sessegnon. Ecco come si stanno muovendo a Trigoria.

Calciomercato Roma, i primi nomi in lista

Tra i profili che la società della Roma sta valutando in questo periodo in vista della prossima finestra di calciomercato, spuntano diversi nomi. In pole il terzino sinistro Vitaliy Mykolenko di proprietà dell’Everton, sempre società dei Friedkin. Il giocatore potrebbe andare a coprire uno spazio che necessita di essere coperto bene. Il giocatore, classe 1999, conta già 25 presenze in Premier in questa stagione. Diversa squadra, ma stesso ruolo per Ryan Sessegnon, che indossa la maglia del Fulham, e, infine, Souffian El Karouani, doppio passaporto marocchino e olandese, giocatore dell’Utrecht. Per la fascia destra, invece, il profilo indicato come tra quelli più interessanti, è quello di Oscar Mingueza del Betis, la Roma ha già mostrato interesse per lo spagnolo, classe 1999. Sul giocatore del Celta Vigo non ci sono solo i capitolini, si è inserita anche la Juve.