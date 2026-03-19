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venerdì, Marzo 20, 2026
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Calciomercato Juventus, obiettivo Bernardo Silva: avviati contatti con Mendes

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2025 20226: inter vs juventus
L’URLO DI LUCIANO SPALLETTI CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus inizia l’accelerata verso grandi acquisti. Nel mirino numerosi giocatori, in queste ultime ore la notizia principale è quella che riporta dei contatti avviati dalla Juve con Mendes, agente di Bernardo Silva.

Calciomercato Juventus, tra le tentazioni spunta Bernardo Silva

Grandi manovre a Torino, mentre in casa si pensa a lavorare al rinnovo, oramai vicino, con Dusan Vlahovic, si pensa a riportare alla Continassa anche David-Kolo Muani dal Psg. Al momento la Juventus punta il quarto posto che vorrebbe dire Champions League nella prossima stagione, quindi la rivoluzione nell’organico è d’obbligo.

A Torino sono molto attenti ai parametri zero, sono già mesi che si lavora per giocatori come Celik e Lewandowski. Ma la Vecchia Signora non ha intenzione di limitarsi a questi due, sulla lista di Comolli e altri dirigenti, ci sono anche Leon Goretzka (Bayern Monaco), l’ex Milan Franck Kessié (Al-Ahli) e soprattutto Bernardo Silva, che a fine stagione lascerà il Manchester City. Proprio quest’ultimo è un giocatore su cui la Juve sta lavorando in questi giorni. Avviati già i contatti fra la Juventus e l’agente del portoghese classe 1994, Jorge Mendes. La tentazione di portare a Torino l’autore di 76 gol e 77 assist in 448 presenze con i Citizens è forte.

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