Rinnovo Vlahovic, accordo trovato: fino al 2028 con la Juventus

Il rinnovo Vlahovic con la Juventus è uno dei temi più discussi negli ultimi anni. Dopo tanto tempo, le due parti sembrano aver raggiunto un’intesa di massima per il rinnovo del contratto fino al 2028 sulla base di un ingaggio da circa 6 milioni di euro più bonus.

Rinnovo Vlahovic, rinnovo fino al 2028

Finalmente una svolta definitiva per il rinnovo Vlahovic con la Juve. Una soluzione che va a stringere di nuovo quello che è il rapporto tra il top player serbo e il club della Vecchia Signora dopo le incertezze del passato. L’attaccante, chiuso con l’infortunio che lo h tenuto fuori 3 mesi, è pronto a rientrare tra i convocati per la sfida di sabato contro il Sassuolo, ha anche dato l’ok al nuovo progetto tecnico. Dusan ha deciso di lasciare come ultimo nodo da sciogliere esclusivamente l’accordo sulle commissioni e i premi destinati al suo entourage.

I contatti previsti alla Continassa nei prossimi giorni serviranno a limare i dettagli burocratici di una trattativa ormai in fase d’arrivo, con la società torinese decisa a blindare il proprio numero nove per farne l’attaccante del futuro. Dusan Vlahovic resterà alla Juve fino al 2028.