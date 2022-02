Fantacalcio, i consigli per la ventiquattresima giornata

Al via la 24a giornata di A, ecco i consigli per la vostra Fantaformazione (ruoli classici):



Roma-Genoa

Mourinho dovrà ancora fare a meno di Pellegrini, fuori dalla lista dei convocati, dunque largo alla coppia Oliveira-Cristante in regia, con Mkitaryhan trequartista alle spalle di Zaniolo ed Abraham. La novità potrebbe essere Maitland Niles dirottato a sinistra con il rientro di Karsdorp e l’escluso sarebbe dunque Vina. Afena Gyan, eroe della partita d’andata, pronto a subentrare nella ripresa.

Un Genoa rivoluzionato dal mercato cerca l’impresa all’Olimpico per rientrare nella corsa salvezza. Il tecnico Blessin è pronto a varare il 4231, con i nuovi acquisti Gudmundsson ed Amiri subito titolari alle spalle dell’unica punta Destro. Portanova e Sturaro favoriti in mediana, anche se Rovella spera di riprendersi il posto da titolare, mentre in difesa rientra Criscito al posto di Vanheusden.

Consigliati: Abraham, Destro, Zaniolo

Sconsigliati: Ostigard, Sturaro, Vina

Scommessa: Afena Gyan

Squalificati: Cambiaso





Inter-Milan

Nerazzurri al completo per il derby scudetto, con il solo Correa assente per infortunio. Non dovrebbero esserci sorprese e dunque largo ai titolarissimi, con la coppia Dzeko-Lautaro in attacco e Perisic e Dumfries sulle fasce. Sanchez, apparso in gran forma anche con la nazionale, partirà dunque dalla panchina, così come Darmian.

Rossoneri come sempre incerottati e molti dubbi di formazione per Pioli, che ancora non sa se potrà avere Ibra e Rebic, mentre Tomori quasi sicuramente non ci sarà ed al suo posto verrà confermato Kalulu in coppia con Romagnoli. Possibile che Kessie agisca da trequartista con Bennacer e Tonali in mediana ma non è da escludere l’impiego di Krunic, con Kessie che a quel punto arretrerebbe il suo raggio d’azione (in questo caso out Bennacer). Giroud centravanti, il giovane Lazetic subito convocato per la panchina.

Consigliati: Calhanoglu, Dzeko, Kessie

Sconsigliati: Bennacer, Dumfries, Romagnoli

Scommessa: Sanchez

Squalificati: nessuno





Fiorentina-Lazio

Dopo le polemiche per la cessione di Vlahovic alla Juventus finalmente torna il campionato per i viola di Italiano, voglioso di regalare una gioia ai suoi tifosi per rasserenare l’ambiente. Piatek favorito per sostituire il giovane serbo, con il neo arrivato Cabral pronto a subentrare nella ripresa. Dubbi invece su chi lo affiancherà in attacco, con Callejon e Ikone in lotta per un posto da esterno destro (favorito il primo) mentre a sinistra dovrebbe agire Saponara ma non è escluso che la spunti Sottil. In difesa squalificato Odriozola ed al suo posto ci sarà Venuti, al centro dovrebbe ricomporsi la coppia Quarta-Milenkovic con Igor di nuovo in panchina.

Sarri recupera Pedro ma non Acerbi, inoltre dovrà fare ancora a meno di Cataldi squalificato. In difesa la coppia centrale sarà Patric e Luiz Felipe, mentre in attacco Pedro potrebbe riprendersi il posto da titolare a discapito di Zaccagni. Leiva sarà il mediano, dubbio Basic-Luis Alberto come mezzala sinistra, dovrebbe spuntarla il primo.

Consigliati: Immobile, Milinkovic, Piatek

Sconsigliati: Hysaj, Patric, Venuti

Scommessa: Ikone

Squalificati: Cataldi, Odriozola





Atalanta-Cagliari

Gasperini dovrà fare a meno di Ilicic e quasi sicuramente anche di Zapata, dunque il centravanti sarà ancora Muriel supportato da Pasalic ed il rientrante Malinovsky, con Pessina che scivola in panchina. Sulle fasce agiranno Pezzella ed Hateboer, i nuovi acquisti Boga e Mihaila subito convocati ma non partiranno titolari.

Grossi problemi di formazione per Mazzarri che dovrà fare a meno dell’infortunato Nandez e soprattutto dello squalificato Joao Pedro, oltre che di Keita ancora impegnato in Coppa d’Africa. In attacco dunque tandem obbligato Pereiro-Pavoletti. Inoltre la difesa è stata colpita dal covid, con Altare Zappa e Carboni tutti positivi. Scelte obbligate per il tecnico livornese che si affiderà a Goldaniga Lovato e Ceppitelli in difesa e l’ex Bellanova sulla fascia destra.

Consigliati: Calhanoglu, Dzeko, Kessie

Sconsigliati: Bennacer, Dumfries, Romagnoli

Scommessa: Sanchez

Squalificati: Joao Pedro





Bologna-Empoli

Mihajlovic pronto a rilanciare Schouten dall’inizio al posto dell’infortunato Dominguez, mentre sulla sinistra agirà Theate vista l’assenza dello squalificato Hickey. Più Binks che Medel come centrale di difesa, in attacco rientra Barrow e gli farà posto Orsolini.

Stagione finita per Marchizza e per questo è arrivato il neozelandese Cacace che potrebbe subito esordire poichè la presenza di Parisi è in dubbio. Stulac agirà da regista vista la partenza di Ricci, passato al Torino. Dubbio in attacco: chi farà da spalla a Pinamonti? Di Francesco appare favorito.

Consigliati: Arnautovic, Henderson, Pinamonti

Sconsigliati: Binks, Bonifazi, Stulac

Scommessa: Orsolini

Squalificati: Hickey





Sampdoria-Sassuolo

Giampaolo pronto a varare il suo marchio di fabbrica: 4312 con il colpo last minute Sensi trequartista ad innescare il duo Gabbiadini Caputo. In regia mancherà Ekdal, appiedato dal giudice sportivo, e il favorito a sostituirlo è Rincon. Al centro dell difesa rientra Colley che farà coppia con Ferrari, a sinistra conferma per Murru.

Dionisi dovrà fare a meno dello squalificato Rogerio e per questo Kyriakopoulos tornerà ad agire come terzino. Possibile il dirottamento di Raspadori sulla sinistra ma non è escludere l’impiego di Traorè, rientrato dalla Coppa d’Africa. Intoccabili Berardi e Scamacca, per Defrel solo panchina.

Consigliati: Berardi, Caputo, Scamacca

Sconsigliati: Murru, Rincon, Toljan

Scommessa: Sensi

Squalificati: Ekdal, Rogerio





Venezia-Napoli

Solo problemi di abbondanza finalmente per P.Zanetti il quale dovrà fare a meno solo dell’infortunato Vacca. In difesa rientra Ebuehi sulla corsia di destra, mentre a centrocampo Busio e Cuisance agiranno da mezzali con Fiordilino in regia, in attacco conferma per Aramu a supporto di Henry ed Okereke. Solo panchina per il neo acquisto Nsame.

Ospina ed Ounas non al meglio e non saranno della partita, così come Koulibaly ancora impegnato in Coppa d’Africa mentre Anguissa potrebbe essere convocato ed andare in panchina. Out Lozano che ne avrà per un po’, in avanto largo a Politano ed Insigne a supporto di Osimehn, ormai pienamente recuperato.

Consigliati: Insigne, Osimehn, Politano

Sconsigliati: Caldara, Ebuehi, Ullmann

Scommessa: Aramu

Squalificati: nessuno





Udinese-Torino

Cioffi dovrà fare a meno di Deulofeu, appiedato dal giudice sportivo, e come sostituto si candida Success che è il favorito per fare coppia in avanti con l’intoccabile Beto. In difesa confermato Perez, mentre Makengo e Walace faranno da diga a centrocampo. Tra i convocati si rivedrà finalmente Pereyra, al rientro dopo un lungo stop.

Problemi difensivi per Juric, che oltre allo squalificato Bremer perde anche Djidji a causa di un infortunio. Saranno dunque Zima e Buongiorno a completare il pacchetto arretrato con Rodriguez. A centrocampo Mandragora favorito su Pobega, con il nuovo arrivato Ricci che partirà anch’egli dalla panchina. Non cambia il tridente offensivo con Preat e Brekalo a supportare Sanabria.

Consigliati: Beto, Brekalo, Sanabria

Sconsigliati: Makengo, Vojvoda, Walace

Scommessa: Success

Squalificati: Bremer, Deulofeu





Juventus-Verona

Subito titolare il grande colpo Vlahovic, unico sicuro del posto in attacco. Come suo partner ballottaggio tra Dybala e Morata con l’argentino favorito. Non ci sarà Alex Sandro, positivo al covid, ed al suo posto spazio a Pellegrini, mentre a centrocampo probabile debutto sin dal 1′ minuto per l’altro neo arrivo Zakaria vista l’assenza di Locatelli.

Tudor con i ranghi quasi al completo per la trasferta in casa della sua ex squadra. Mancherà però il bomber Simeone e per la sua sostituzione il favorito sembra essere Kalinic che andrebbe a completare il tridente con Barak e Caprari. A centrocampo Tameze farà coppia con Veloso.

Consigliati: Cuadrado, Dybala, Vlahovic

Sconsigliati: Ceccherini, Gunter, Rabiot

Scommessa: Barak

Squalificati: Locatelli, Simeone





Salernitana-Spezia

Colantuono ha visto la sua rosa rivoluzionata dal mercato, con tantissimi acquisti nell’ultima settimana. Probabile che si affidi al 4231, con Ribery Kastanos e Verdi ad innescare Mousset, rinforzo dell’ultim’ora. Fazio titolare in difesa.

Nessun problema di formazione per Thiago Motta, intenzionato a confermare la formazione che viene da un filotto di tre vittorie consecutive. Manaj sicuro del posto come centravanti.

Consigliati: Manaj, Ribery, Verde

Sconsigliati: Fazio, Mazzocchi, Nikolaou

Scommessa: Mousset

Squalificati: Veseli