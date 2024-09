Fatta per Osimhen al Galatasaray | Stasera arriva a Istanbul, ma prima rinnova col Napoli

E' fatto per il passaggio di Victor Osimhen al galatasaray. Il giocatore sarà a Istanbul stasera, non prima di aver prolungato di un altro anno il suo contratto col Napoli.

Victor Osimhen al Galatasaray, siamo alla fumata bianca. Gli ultimi dettagli sono in definizione e il centravanti nigeriano passerà in prestito secco dal Napoli al club di Istanbul, con ingaggio interamente a carico di quest’ultimo.

Osimhen rinnova col Napoli fino al 2027: la mossa di De Laurentis per tutelarsi nel prossimo mercato estivo

Ma ecco la mossa di De Laurentiis. Prima di poter concludere l’operazione il patron del Napoli ha ottenuto di far firmare a Osimhen un nuovo contratto, con scadenza al 2027. Una mossa per garantire alla società di Aurelio De Laurentiis di non affrontare il prossimo mercato estivo con un giocatore con un solo anno di contratto rimanente.

Osimhen atteso a Istanbul stasera, domani le visite mediche e l’ufficialità

Osimhen intanto è atteso in serata a Istanbul, domani le visite mediche e la definizione dell’affare. Osimhen è attesissimo in città da tutti i tifosi ed è pronto per questa nuova sfida,