Fantacalcio – Pronti per l’ottava giornata? Ecco tutti i consigli di formazione

Torna il Fantacalcio dopo la sosta: occhio alla formazione!

Dopo la sosta internazionale torna finalmente il campionato, e con esso anche il nostro amato Fantacalcio. Tanti i dubbi di formazione legati proprio agli impegni con le rispettive rappresentative da parte di numerosi calciatori, anche tra i big, tornati acciaccati o stanchi dopo lunghi viaggi o infortuni più o meno pesanti; perlomeno però non si è giocato di venerdì e quindi i fantallenatori hanno avuto un giorno in più per raccogliere informazioni e fare le proprie scelte in funzione di quelle dei tecnici “reali”. Noi proviamo a darvi una mano…

Big match a Roma e Torino, ma sfide interessanti anche per Milan e Fiorentina

Si parte quindi oggi alle 15,00 con COMO-PARMA, gara interessantissima tra due delle formazioni più sorprendenti e positive di questa primissima parte del campionato. Nel Como spazio a Cutrone, Paz e Strefezza senza tralasciare Fadera e Dossena; tra gli uomini di Pecchia noi punteremmo su Bonny, Man e Cancellieri lasciando qualche possibilità anche a Bernabè e Valeri. Sempre alle 15,00 scenderanno in campo anche GENOA e BOLOGNA, “derby” rossoblu tra due squadre alla ricerca della forma migliore; Gilardino rischia la panchina e dovrà fare a meno di moltissimi titolari; proverà a fare sua la partita affidandosi a Pinamonti e Miretti. Jolly per Melegoni e Martin. Italiano invece punterà su Castro, Orsolini e Fabbian. Chances anche per Dallinga e Casale.

Alle 18,00 MILAN-UDINESE. I friulani arrivano a Milano con due punti di vantaggio sulla squadra di Fonseca che al di là delle rassicurazioni pubbliche da parte della società, sembra sempre a rischio. Nonostante la panchina iniziale (almeno così sembra) o forse proprio per questo (vedi trasferta con la Lazio), noi puntiamo forte su Leao al quale affianchiamo Morata e Pulisic. Uomo in più: Chukwueze. Per Runjaic, privo di Thauvin, spazio a Lucca, Zarraga e Lovric. Dalla panca: Davis.

Chiuderà la serata JUVENTUS-LAZIO. Allo Stadium una gara che dovrà darci la misura del lavoro fin qui svolto da Motta, che dovrà fare a meno di alcuni titolari importanti, ma anche della reale dimensione di questa Lazio sbarazzina targata Baroni. Nei padroni di casa ovviamente saranno Vlahovic, Yildiz e Cambiaso i punti di forza, ma non dimenticate Gatti, abile sui piazzati e la sorpresissima Douglas Luiz che prima o poi dovrà pure sbloccarsi. Tra i biancocelesti si attendono nuovi guizzi da Castellanos, Dia e Zaccagni, ma anche Tavares e l’ex Rovella sono da tenere sott’occhio.

Domenica a pranzo sarà la volta del NAPOLI, di scena ad EMPOLI. Gli uomini più caldi di Conte dovrebbero essere Lukaku, Mc Tominay e Di Lorenzo ma anche Kvaratskhelia e Buongiorno potrebbero lasciare il segno. Per D’Aversa speranze affidate alla coppia Colombo-Esposito ispirata da Anjorin, senza tralasciare Gyasi e Fazzini.

Alle 15,00 in VENEZIA-ATALANTA sfida tra due diversi concetti di vedere e proporre calcio. Di Francesco proverà a sorprendere Gasperini con Busio, Pohjampalo e Oristanio. Sempre pronti anche Nicolussi Caviglia e Duncan. Il tecnico nerazzurro invece avrà in Retegui, Lookman e De Ketelaere i suoi punti di forza ma anche Bellanova e Pasalic possono incidere. Alla stessa ora LECCE-FIORENTINA; i gigliati vengono dal successo sul Milan e tenteranno di cavalcare l’entusiasmo con Kean, Gudmundsson e Colpani ai quali aggiungiamo Adli e Gosens. Per i salentini spazio a Krstovic, Dorgu e Rebic più Gaspar dalle retrovie.

Alle 18,00 il CAGLIARI ospiterà il TORINO privo di Zapata, out fino alla fine della stagione. Vanoli punterà allora su Che Adams e Sanabria supportati da Vlasic. Spazio anche per Lazaro e Coco. I sardi punteranno invece su Piccoli, Luvumbo e Viola. Occhio pure a Zappa e Zortea.

Prime time domenicale con ROMA-INTER. I giallorossi dovrebbero avere a disposizione Dybala, sul quale punteremmo ad occhi chiusi insieme a Dovbyk; spazio anche a Pellegrini e dalla panchina a Baldanzi. Nell’Inter la coppia d’attacco Thuram-Lautaro è dobbligo; con loro anche Calhanoglu, Dimarco, Barella e l’ex Frattesi.

Concluderà la giornata, lunedì alle 20,45, la gara tra VERONA e MONZA. Per gli scaligeri occhio a Tengstedt, Lazovic e Kastanos mentre per i brianzoli, ancora a secco di vittorie, puntiamo su Djuric, Pessina e Maldini. Possibili sorprese, ma non troppo, Mosquera e Dany Mota.