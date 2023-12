Ferencvaros e Fiorentina si affronteranno nell’ultima partita del girone di Conference League. La Fiorentina, attualmente al primo posto nel proprio gruppo, affronterà questa partita in trasferta contro il Ferencvaros a Budapest, con l’obiettivo di mantenere la posizione di vertice. Un pareggio sarebbe sufficiente per la squadra viola per assicurarsi il passaggio del turno.