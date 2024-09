Ferrara: “Serie A affascinante, ma l’Inter parte ancora davanti a tutte”

“Sorprese ce ne possono sempre essere, ma l’Inter in quanto campione d’Italia parte davanti a tutti e tutti cercheranno di batterla. Ma oggettivamente è una squadra ben organizzata e con una rosa importante, ad oggi è un passo davanti alle altre. Poi qualche sorpresa per adesso c’è, come il Torino. Il nostro campionato è sempre molto affascinante da questo punto di vista, speriamo che a metà stagione una squadra non abbia preso il largo sulle altre”.

Ferrara: “Inter favorita per lo Scudetto”

Sono queste le parole di Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, che ha parlato ai microfoni di Sportmediaset in merito alla questione scudetto, con l’Inter di Inzaghi ancora una volta favorita.