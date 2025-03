Strada pianeggiante per l’Inter: i nerazzurri vincono 0-2 in casa del Feyenoord

Il De Kuip si dipinge di nerazzurro nella gara d’andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Vantaggio Inter nella prima frazione con Thuram. Il raddoppio arriva nella ripresa con Lautaro Martinez. Zielinski fallisce dal dischetto l’occasione dello 0-3.

Feyenoord – Inter, la zampata di Thuram e il vantaggio nerazzurro

Parte meglio il Feyenoord, con Osman che prova a superare Dumfries e Pavard, impensierendo Josep Martinez in diverse occasioni. Il vantaggio arriva in coda alla prima frazione. Vantaggio nerazzurro nato tutto sull’asse di destra. Dumfries trova Barella, che serve un grande assist per Thuram, bravo a insaccare con una grande zampata di esterno a sorprendere il portiere. Doppia opportunità di raddoppio per l’Inter con una conclusione da fuori di Lautaro e con una punizione di Asllani, entrambi i casi con risposta dell’estremo difensore degli olandesi.

Feyenoord – Inter, raddoppio di Lautaro e rigore fallito da Zielinski

Il raddoppio arriva subito ad inizio ripresa. Azione corale dell’Inter con Bastoni dalla fascia che serve Zielinski, il cui tiro viene murato, ma la palla finisce in Lautaro Martinez, che alza la testa e la mette sotto l’incrocio. Prima reazione del Feyenoord al cinquantaseiesimo con Moder. Osman supera Pavard e serve il polacco a centro, che calcia di prima e colpisce il legno. Successivamente, fallo di Mitchell su Thuram e rigore, dopo revisione al VAR, in favore dei nerazzurri. Dal dischetto Zielinski che si lascia ipnotizzare da Wellenreuther. Nell’azione successiva opportunità di Dumfries, che la manda sul fondo da posizione favorevole. L’Inter chiude l’andata con due gol di vantaggio.

FEYENOORD-INTER 0-2

Feyenoord (4-3-3): Wellenreuther 7; Mitchell 5, Beelen 5, Hancko 6, Bueno 5; Moussa 6, Moder 6, Smal 5; Paixao 5, Carranza 5 (dal 14′ st Ueda 5), Osman 6,5. A disp.: Andreev, Ka, Ivanusec, ‘T Zand, Plug, Giersthove, Redmond, Sliti, Kraaijeveld. All.: Van Persie 5

Inter (3-5-2): J. Martinez 6,5; Pavard 6, De Vrij 7 (dal 27′ st Bisseck 6), Acerbi 6,5; Dumfries 6,5, Barella 6,5 (dal 27′ st Frattesi 5,5), Asllani 6 (dal 36′ st Calhanoglu sv), Zielinksi 6, Bastoni 6; Lautaro 7 (dal 36′ st Arnautovic sv), Thuram 7 (dal 16′ st Taremi 5,5). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Mkhitaryan, Aidoo, Motta, Quieto. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Eskas (NOR)

Marcatori: 38′ Thuram (I), 5′ st Lautaro (I)

Ammoniti: Wellenreuther (F), Bastoni (I), Mitchell (F), Osman (F)

Espulsi: –

Note: Al 20’ st Wellenreuther para un rigore a Zielinski