Feyenoord-Roma, Slot perde altri pezzi: “Timber non ci sarà contro i giallorossi”

Il club olandese sfiderà la Roma con una formazione rimaneggiata per via degli infortuni

Tra esattamente una settimana la Roma sfiderà il Feyenoord nei play-off di Europa League. In vista del match, però, arrivano brutte notizie per Arne Slot che dopo aver perso per infortunio il portiere titolare Bijlow dovrà fare a meno anche di Timber per le prossime partite.

Feyenoord-Roma, Slot conferma l’assenza di Timber

Nel post-partita del match di ieri tra Feyenoord e AZ Alkmaar, il tecnico olandese ha confermato una grave commozione cerebrale: “È cosciente ma non sa dove si trova in questo momento. Non è bello. Non ci sarà nè contro lo Sparta né contro la Roma”. In forte dubbio anche Trauner che ha accusato un problema al bicipite femorale e potrebbe saltare anche lui la sfida con i giallorossi.