Civitanova v Perugia: la preparazione dei Block Devils alla vigilia di gara 4



I Block Devils si recano all’Eurosuole Forum per gara 4 della seria di Finale Playoff Scudetto. Match sabato 24 aprile alle 18 in diretta su Rai Sport.

Le parole del capitano Atanasijevic

Le dichiarazioni del capitano della Sir Safety Conad, Aleksandar Atanasijevic, alla vigilia di gara 4 di finale playoff sono chiare: “Nei playoff non conta il risultato, vincere 3-0 o 3-2, è importante solo vincere. Sabato non ci sarà un domani, bisognerà dare tutto e tirare fuori tutte le ultime energie rimaste dopo una stagione lunghissima. Dovremo spingere in battuta, fare bene in attacco e difendere tanto. Sono fiducioso, la squadra ha sempre reagito bene dopo una sconfitta, seppur netta come quella di gara 3. Dobbiamo andare a testa alta ed essere positivi perché possiamo portare la serie alla bella”.

Domani pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo consapevoli che sarà l’ultima possibilità per continuare a lottare per lo scudetto, sarà infatti necessario vincere il match, in caso contrario sarà scudetto Lube.

Nel pomeriggio di oggi l’ultima seduta di lavoro al PalaBarton prima della partenza in serata per Civitanova. La squadra, smaltito il contraccolpo della sconfitta di mercoledì, è pronta a dare battaglia ed intenzionata a tutto per proseguire nel proprio sogno tricolore.

Non ci saranno variazioni nei protagonisti in campo a fischio d’inizio, né per Perugia, né per Civitanova.

Fontana partirà con Travica in regia, proprio Atanasijevic opposto, Solè e Russo coppia di centrali, Leon e Plotnytskyi in posto quattro e Colaci libero.

Blengini, coach Lube, risponderà con De Cecco e Rychlicki in diagonale, Simon ed Anzani al centro, Juantorena e Leal schiacciatori e Balaso libero.

Probabili formazioni

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Rychlicki, Simon-Anzani, Juantorena-Leal, Balaso libero. All. Blengini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica-Atanasijevic, Russo-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Fontana.

Arbitri: Stefano Cesare – Umberto Zanussi