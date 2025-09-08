Fini: “Vieira mi vuole terzino”

Fini ha lasciato buone sensazione nella partita che la Nazionale Under 21 ha giocato contro il Montenegro, Baldini lo ha utilizzato esterno d’attacco anche se Vieira il suo allenatore al Genoa lo vede come terzino.
Fini ha rilasciato un’intervista al Secolo XIX, queste le sue parole:
“Vieira dice che con le mie caratteristiche posso fare il terzino sinistro, il nuovo ruolo mi piace, imparo sempre qualcosa, e so che fare bene fase difensiva e offensiva sarà un’arma in più per me. Studio Martin, Aaron è il mio maestro, il mio mentore. Cerco di imparare alla perfezione tutto quel che fa”.
Domani Fini dovrebbe partire nuovamente titolare con la U21 nella partita di qualificazione contro la Macedonia del Nord.