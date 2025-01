Finisce in parità tra Atalanta e Juventus. Partita con mille emozioni, Vecchia Signora ancora imbattuta ma con classifica che langue.

Bella partita al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus, sopratutto nella ripresa dove le due squadre hanno tentato di vincere la partita con determinazione, ma Di Gregorio e Carnesecchi si sono fatti trovare sempre reattivi. Il pareggio finale non tragga in inganno, il punto non serve a granchè ad entrambe le squadre ma la partita è stata vibrante. Nella ripresa si sono registrate le migliori occasioni, con l’iniziale vantaggio bianconero grazie ad un contropiede di McKEnnie che serve in area Kalulu che in diagonale batte Carnesecchi. Da qui in poi si psrecano le occasioni, prima con Samardzic per il possibile pari dei padroni di casa, poi il colpo di testa di Locatelli che balla sulla linea con Carnesecchi che miracolosamente salva il raddoppio. Poi ci provano Ederson da lontano, poi il pari dell’Atalanta con Bellanova che smista in area, Retegui anticipa Cambiaso e di testa insacca. La Juventus nel finale, anche a causa dei campi, non ha avuto più la forza di portare in avanti giocatori con il solo Yildiz che è sembrato reattivo. Al 91′ contropiede micidiale dei bianconeri, Yildiz solo davanti al portiere ed il pallone esce di poco a lato. L’Atalanta si conferma, la Juventus ha fatto passi in avanti ma con oggi è l’undicesima volta che si fa rimontare dal vantaggio iniziale.

Il tabellino

Atalanta-Juventus 1-1

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon (C), Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, Sulemana, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini. Allenatore: Gasperini.

JUVENTUS: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (C), Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Allenatore: Hugeux.

Reti: 9′ st Kalulu, 33′ st Retegui

Ammoniti: Kolasinac

Recupero: 2′ pt