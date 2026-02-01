Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
domenica, Febbraio 1, 2026
Home Serie A Finisce in parità tra Como ed Atalanta

Finisce in parità tra Como ed Atalanta

Finisce in parità tra Como ed Atalanta

Di
Salvatore Ciotta
-
14
serie a enilive 2025 2026: lazio vs como
CESC FABREGAS DICE DI USARE LA TESTA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Carnesecchi ferma il Como fino al 97’ ma poi il VAR interviene e decreta un rigore ai padroni di casa a causa di un tocco di mano in area di Scalvini, ma l’estremo difensore in tuffo para la conclusione di Nico Paz. L’Atalanta porta a casa un punto prezioso giocando praticamente quasi tutta la partita in inferiorità numerica.  Per la squadra di Fabregas i più pericolosi in zona d’attacco sono stati i difensori con Jacobo Ramon che proprio nel finale viene murato da Carnesecchi in area piccola.

Meglio i comaschi nel primo tempo, Atalanta che crea più occasioni nella ripresa ma alla fine il pareggio appare il risultato più logico da quanto visto in campo.
Il tabellino

Como-Atalanta 0-0

COMO: Butez, Smolcic, Kempf, Ramon, Valle, Perrone (dal 14′ st Rodriguez), Da Cunha, Vojvoda (dal 1′ st Addai), Paz, Baturina, Douvikas (dal 14′ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Carlos, Addai, De Paoli, Van der Brempt. All. Fabregas.

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere (dal 15′ st Krstovic), Zalewski (dal 1′ st Bellanova), Scamacca (dal 18′ pt Sulemana). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Bellanova, Raspadori, Kolašinac, Krstović. All. Palladino.

Recupero: 4′ pt

Ammoniti: Perrone, Butez, De Roon, Addai

Espulsi: Ahanor

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598