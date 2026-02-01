Finisce in parità tra Como ed Atalanta

Carnesecchi ferma il Como fino al 97’ ma poi il VAR interviene e decreta un rigore ai padroni di casa a causa di un tocco di mano in area di Scalvini, ma l’estremo difensore in tuffo para la conclusione di Nico Paz. L’Atalanta porta a casa un punto prezioso giocando praticamente quasi tutta la partita in inferiorità numerica. Per la squadra di Fabregas i più pericolosi in zona d’attacco sono stati i difensori con Jacobo Ramon che proprio nel finale viene murato da Carnesecchi in area piccola.
Meglio i comaschi nel primo tempo, Atalanta che crea più occasioni nella ripresa ma alla fine il pareggio appare il risultato più logico da quanto visto in campo.
Il tabellino
Como-Atalanta 0-0
COMO: Butez, Smolcic, Kempf, Ramon, Valle, Perrone (dal 14′ st Rodriguez), Da Cunha, Vojvoda (dal 1′ st Addai), Paz, Baturina, Douvikas (dal 14′ st Morata). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Carlos, Addai, De Paoli, Van der Brempt. All. Fabregas.
ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Éderson, Bernasconi, De Ketelaere (dal 15′ st Krstovic), Zalewski (dal 1′ st Bellanova), Scamacca (dal 18′ pt Sulemana). A disp.: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Bellanova, Raspadori, Kolašinac, Krstović. All. Palladino.
Recupero: 4′ pt
Ammoniti: Perrone, Butez, De Roon, Addai
Espulsi: Ahanor