Fiorentina, Commisso ha scelto Palladino come nuovo allenatore | I dettagli del contratto

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, non sembra avere molti dubbi sul nome del prossimo allenatore della Fiorentina. Infatti, leggiamo che la scelta della dirigenza viola si è concentrata principalmente sul profilo di Palladino, l’allenatore più giovane della Serie A.

Fiorentina, il contratto di Palladino

Ci saranno tempo e mezzi per sistemare tutti i dettagli e i contorni del contratto, ma la strada ormai appare chiara. Il quotidiano scrive che dovrebbe firmare con la Fiorentina un contratto biennale (fino al 30 giugno 2026) con miglioramenti e clausole di rinnovo in caso di raggiungimento degli obiettivi. Anche dal punto di vista tattico si adatterebbe bene visto che il suo Monza ormai adotta un 4-2-3-1 come la Fiorentina.