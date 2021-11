Fiorentina, doppio colpo per l’attacco: Pradè va all-in per Italiano

L’ottima partenza in campionato della Fiorentina sta spingendo il patron dei viola Rocco Commisso ad investire sul mercato di gennaio per fare in modo di potersela giocare già in questa stagione per ottenere un piazzamento che valga l’Europa, il lavoro di Vincenzo Italiano sta portando i frutti desiderati almeno fino ad ora a Firenze ed il presidente italo americano vuole fare di tutto per continuare a far sognare i tifosi gigliati.

A tal proposito sono due i nomi che nelle ultime ore sono stati accostati alla squadra toscana, aldilà della possibile partenza dell’icona del club Dusan Vlahovic, che comunque non è sicuro di lasciare il proprio team nella sessione invernale di mercato.



Borja Mayoral in uscita dalla Roma è sicuramente un obiettivo dei fiorentini, che potrebbero decidere di acquisire in prestito l’attaccante spagnolo dei giallorossi che sta trovando pochissimo spazio coi capitolini ma l’obiettivo principale per la squadra allenata dall’ex allenatore dello Spezia è sicuramente Julian Alvarez, l’attaccante argentino in forza al River Plate ha il contratto in scadenza tra 12 mesi ed i ‘millonarios’ vorrebbero non perdere la loro stella senza incassare nulla, potrebbero quindi decidere di far partire ‘el pipa’ per una cifra sicuramente molto inferiore rispetto al suo reale valore di mercato, voci di corridoio stimano che gli argentini potrebbero accontentarsi di circa 15/20 milioni di Euro: sicuramente non un importo proibitivo per il diesse Daniele Pradè dal momento che il centravanti potrebbe rivelarsi un crack futuro ma che potrebbe essere utile già nel presente, partendo (almeno solo nelle gerarchie iniziali) alle spalle di Vlahovic e sostituendo Kokorin (in uscita dalla rosa dei gigliati).