Fiorentina – Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Dodò out per appendicite, Palladino si affida a Folorunsho e Gosens sulle corsie laterali. In mezzo al campo Fagioli, Cataldi e Mandragora. Fuori anche Kean, l’attacco sarà composto da Beltran e Gudmundsson. Problema sulle corsie laterali anche per D’Aversa, che dovrà fare a meno dello squalificato Cacace e dovrà affidarsi e Gyasi e Pezzella.

Fiorentina – Empoli, le probabili formazioni:



FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Folorunsho, Fagioli, Cataldi, Mandragora, Gosens; Beltran, Gudmundsson. All. Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.