Fiorentina, il rinforzo per l’attacco si avvicina sempre di più

Conferme indirette arrivano anche dal presidente

Le strade tra Ikone e la Fiorentina sembrano sempre più convergenti. Il club viola, intenzionato a consegnare a Vincenzo Italiano l’attaccante che desidera per provare a puntare all’Europa, è sempre più vicino al talento campione di Francia con il Lille. Proprio l’altra sera la stella di Ikone ha brillato in Champions League nella prestazione che ha consentito ai francesi di passare il turno di Coppa ai danni del Wolfsburg.

Anche le parole del presidente del Lille sono state indicative: “Stiamo discutendo, non c’è niente di chiuso. Ma ci saranno delle partenze in inverno”. La base della trattativa è chiara con il prezzo per Ikone che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Dopo 4 stagioni al Lille, quindi, per Ikone potrebbe essere il momento di cambiare aria e campionato e tentare una nuova esperienza.