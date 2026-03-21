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sabato, Marzo 21, 2026
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Fiorentina-Inter, le ultime da Appiano Gentile | Le formazioni

Di
Fabiano Corona
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98
inter calcio
Hakan Çalhanoğlu rammaricato ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter, obiettivo blindare il primo posto

I nerazzurri di Chivu fanno visita alla Fiorentina, Inter in campo per blindare il primo posto. Al posto dello squalificato Chivu, in panchina ci sarà Kolarov a guidare i nerazzurri. Una sfida delicata da non sottovalutare, vincere il diktat in casa Inter.

Fiorentina Inter, le formazioni

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.

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