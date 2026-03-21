Fiorentina-Inter, le ultime da Appiano Gentile | Le formazioni

Inter, obiettivo blindare il primo posto
I nerazzurri di Chivu fanno visita alla Fiorentina, Inter in campo per blindare il primo posto. Al posto dello squalificato Chivu, in panchina ci sarà Kolarov a guidare i nerazzurri. Una sfida delicata da non sottovalutare, vincere il diktat in casa Inter.
Fiorentina Inter, le formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli.
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu.