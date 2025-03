Fiorentina – Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Firenze e la Toscana sono afflitte ormai da giorni dal maltempo, ma la sindaca del capoluogo ha concesso il via libera per Fiorentina – Juventus, gara valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono chiamate a rialzare la testa dopo le sconfitte subite nell’ultima giornata contro Napoli e Atalanta. Palladino pronto ad affidare le chiavi della difesa a Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri; a centrocampo scalpitano Ndour e Fagioli, mentre in attacco Gudmundsson è favorito per affiancare Kean. Thiago Motta si gioca molto del suo futuro a Firenze: nel 4-2-3-1 del tecnico italo-brasiliano dovrebbero trovare spazio Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz dietro all’unica punta Kolo Muani. Fischio d’inizio previsto alle 18:00, la gara sarà trasmessa in TV da Sky ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; in streaming, sarà possibile guardarla su DAZN, Sky Go e NOW.

Fiorentina – Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Ndour, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Thiago Motta