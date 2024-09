Fiorentina-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

In un match inedito delle 12:30, si affrontano Fiorentina e Lazio, due squadre che continuano a mostrare calcio e che hanno bisogno di punti. C’è Gudmundsson per Palladino mentre Baroni punta tutto su Dia. La gara del Franchi anfrà in onda su Dazn.

Fiorentina-Lazio, le probabili formazioni:

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Cataldi, Mandragora, Gosens; Colpani, Gudmundsson; Kean. All. Raffaele Palladino.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Marco Baroni.