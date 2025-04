Fiorentina – NK Celje, le probabili formazioni e dove vederla

Fiorentina in posizione di vantaggio nella gara di ritorno del Franchi. I viola si sono imposti per 2-1 sul club sloveno. Decisive le reti di Ranieri e Mandragora, da calcio di rigore. La sfida, in programma giovedì alle 18.45, sarà visibile su Sky Sport Uno; in streaming su Sky Go e NOW.

Fiorentina – NK Celje, le probabili formazioni:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea: Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Palladino.

NK CELJE (4-2-3-1): Ricardo Silva; Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.