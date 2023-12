Meno di un’ora al triplice fischio del signor Paride Tremolada di Monza, che darà il via a Fiorentina–Salernitana, primo match -in contemporanea a Udinese–Hellas Verona– di questa domenica di Serie A. Se da un lato i ragazzi di Vincenzo Italiano cercheranno i tre punti per proseguire la rincorsa europea, dall’altro quelli di Simone Inzaghi non possono permettersi di perdere ancora, vista l’ultima posizione occupata in graduatoria.

Fiorentina-Salernitana, formazioni ufficiali: Italiano lancia Kayode e Beltran

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Bonaventura, Ikoné; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano.

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. Allenatore: Filippo Inzaghi.