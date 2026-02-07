Fiorentina-Torino 2-2: Maripan distrugge i sogni Viola, pareggio in pieno recupero al Franchi

Al Franchi l’arbitro Colombo ha appena decretato la fine del match Fiorentina-Torino. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A Tim, si è conclusa con il risultato di 2-2. I primi ad andare in vantaggio sono stati i granata con Casadei (26′). La Fiorentina segna i due gol del vantaggio nella seconda frazione di gioco: Solomon (51′), Kean (57′). Il Torino raggiunge il 2-2 finale in pieno recupero con Maripan al 9+4′. Con il risultato di oggi e in attesa dei risultati delle altre squadre, la Fiorentina è 18esima con 18 punti. Il Torino è al 13esimo posto con 27 punti.

Fiorentina-Torino, il tabellino

Il primo tempo si chiude sul parziale 0-1 del Torino. Nei primi 15′ di gioco, la gara si mostra subito accesa ed equilibrata, con Casadei e Kean che si alternano a pochi istanti l’uno dall’altro in due occasioni pericolosissime. Dopo le varie occasioni, al minuto 26′ arriva la rete che sblocca la gara, palla morbida e precisa di Ilkhan che pesca Casadei, poi girata di testa del granata che gonfia la rete alle spalle di De Gea. 1-0 per il Torino. Segue una seconda parte dai ritmi abbastanza elevati, determinanti le risposte di Paleari su Mandragora e Brescianini. Al termine della prima frazione di gioco il risultato non cambia.

Il secondo tempo è rocambolesco al Franchi. La Fiorentina ribalta il risultato in 5 minuti trovano il gol del pareggio prima con Solomon poi con Kean al 57′. Il secondo tempo è un insieme di botta e risposta tra le due formazioni con il Toro che non ha intenzione di perdere così. Al 94esimo i granata che ancora credono nel pareggio segnano il 2-2 com Maripan.

FIORENTINA, (4-2-3-1): De Gea; Dodo’, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Brescianini (73′, Fabbian), Mandragora; Solomon (85′, Ranieri), Fagioli, Gudmundsson (48′, Harrison- 83′, Ndour); Kean (85′). Allenatore: Paolo Vanoli. A disposizione: Fortini, Ranieri, Kouadio, Balbo, Gosens, Ndour, Fazzini, Fabbian, Piccoli, Harrison, Christensen, Lezzerini.

TORINO, (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro (69′, Aboukhlal), Casadei, Ilkhan (59′, Anjorin), Gineitis, Obrador (46′, Pedersen); Kulenovic (59′, Simeone), Adams (83′, Zapata). Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Nkounkou, Biraghi, Pedersen, Ebosse, Tameze, Anjorin, Perciun, Nije, Aboukhlal, Zapata, Simeone, Israel, Siviero.

Reti: 26′, Casadei (T); 51′, Solomon (F); 57′, Kean (F); 94′, Maripan (T).

Ammonizioni: 31′, Lazzari (T); 40′, Dodo (F); 64′, Maripan (T); 66′, Marianucci (T); 90′, Gineitis (T); 90+1′, Vanoli (F); 90’+2′ Baroni (T); 90’+3′, Comuzzo (F); 90’+5′, Aboukhlal (T).

Espulsioni: –