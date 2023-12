Diversi i ballottaggi per Italiano: ritorna Martinez Quarta, pronto ad insidiare Milenkovic e Ranieri per un posto come centrale di difesa; si rivede Bonaventura sulla trequarti, il quale, con ogni probabilità, dovrebbe partire dal 1′; dubbio sulle fasce con Kouame e Ikoné in vantaggio su Sottil. Attacco affidato a Beltran.

Pochi dubbi per Juric. Il tecnico serbo si affida ancora alla coppia composta da Zapata e Sanabria in avanti, sostenuti da Vlasic sulla trequarti. Centrocampo affidato a Ricci e Ilic, con Bellanova e Vojvoda sulle fasce. In difesa Tameze, insieme a Buongiorno e Rodriguez.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Beltran. All. Italiano.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Ricardo Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All. Juric.