Fiorentina-Torino, probabili formazioni e dove vederla

Sta per prendere il via la diciottesima giornata del campionato di Serie A, che coinciderà con l’ultima del 2023. Ad aprire le danze saranno Fiorentina e Torino, che scenderanno in campo all’Artemio Franchi. Sia i viola che i granata sono in un ottimo momento di forma, come testimoniano i risultati ottenuti da entrambe le compagini. Per i gigliati nelle ultime quattro sono arrivati un pareggio e tre vittorie, l’ultima sul campo del Monza nel turno prima di Natale. Per gli uomini di Juric invece, nello stesso numero di partite sono arrivati due pareggi e due vittorie, nel turno precedente hanno impattato 1-1 contro l’Udinese in extremis grazie a Ilic. Nello scorso campionato furono i granata ad avere la meglio. La partita con fischio d’inizio alle 18.30 sarà in diretta esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All: Italiano

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. All: Juric