Fiorentina-Udinese, le ultimissime sulle formazioni

Italiano lancia nuovamente Milenkovic, già titolare in Coppa Italia contro il Bologna, al centro della difesa accanto a Martinez Quarta. Fasce affidate a Biraghi, a sinistra, e Kayode, a destra. Centrocampo con Duncan e Arthur, alle spalle di Brekalo, Bonaventura e Ikoné. In avanti il solo Beltran. Tra i pali torna Terracciano.

Ballottaggio Zemura-Kamara sulla fascia sinistra di centrocampo per Cioffi, con il francese pronto ad avere la meglio. A destra confermato Ebosele. In mezzo al campo Payero, Walace e Lovric. Ancora fuori Samardzic. Difesa a tre con Ferreira, Perez e Kristiansen. In avanti Lucca, sostenuto da Pereyra. In porta ancora Okoye.

Le probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Kayode; Duncan, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All. Italiano.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.