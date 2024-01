Fiorentina-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver conquistato la semifinale della Coppa Italia, la Fiorentina attende l’Udinese per la 20° giornata di Serie A. I viola guidati da Vincenzo Italiano occupano la quarta posizione e sono in piena lotta per agguantare la qualificazione in Champions League. I toscani nelle ultime 4 partite hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta.

I bianconeri guidati da Gabriele Cioffi sono al 16° e in corsa per evitare la retrocessione a +3 sul terzultimo posto. I friulani nelle ultime quattro partite hanno ottenuto due pareggi una vittoria e una sconfitta. Nel precedente della scorsa stagione è stata la Fiorentina ad uscirne vittoriosa con il risultato di 0-2. La partita con fischio d’inizio alle 18.00 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran. All: Italiano

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. All: Cioffi