Flamengo-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla

Flamengo e Chelsea si contendono la leadership del gruppo D nel Mondiale per Club FIFA. Entrambe le squadre, nella loro prima uscita, hanno trionfato per 2-0: gli inglesi contro il Los Angeles FC, mentre i brasiliani contro l’Esperance Tunisi. Filipe Luis si affida all’esperienza dell’ex blues Jorginho a centrocampo, mentre in avanti l’unica punta dovrebbe essere Pedro. 4-2-3-1 anche per Maresca, con la conferma di Palmer, Neto e Madueke dietro a Jackson; altra possibile panchina per il neo-acquisto Liam Delap. La partita, in programma venerdì 20 giugno alle 20:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania, verrà trasmessa su Italia 1 e DAZN.

Flamengo-Chelsea, le probabili formazioni

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho; Gerson, De Arrascaeta, Araujo; Pedro. All. Filipe Luis.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Tosin, Colwill, Cucurella; Caicedo, Lavia; Palmer, Neto, Madueke; Jackson. All. Maresca.