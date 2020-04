GP di F1 di Monza a porte chiuse

Anche il circus della Formula 1 alle prese con il caos da Coronavirus. Si corre… ai ripari. Novità clamorose in vista, si va verso il porte chiuse, almeno per i gran premi europei. “Nel momento in cui si cerca di ridurre al massimo i costi, le entrate sono quelle e il pubblico non ci sarà. Per Monza siamo pronti alle porte chiuse, stiamo lavorando in questo senso”, queste le dichiarezioni del presidente dell’Aci e vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani.