Formula1, la McLaren saluta Sainz con un video emozionante

Nella prossima stagione il pilota spagnolo guiderà la Ferrari. Il saluto della McLaren

Sui canali social la McLaren ha salutato ufficialmente il pilota spagnolo Carlos Sainz Jr. Dalla prossima stagione il corridore guiderà la Ferrari. Un tributo, rigorosamente in lingua italiana, in cui hanno preso parte: Lando Norris, compagno di squadra di Sainz, il team principal Andreas Seidl e il CEO Zak Brown. Nella riproduzione, la McLaren ha anche parlato della rivalità e del rispetto reciproco con la Ferrari attraverso le seguenti parole: “Abbiamo apprezzato ogni battaglia contro il team rosso McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siamo avversari, ma anche amici, e abbiamo rispetto per la scuderia e per i tifosi“. Il video: