Francia-Polonia, le ultimissime sulle formazioni

Pochi dubbi per Deschamps, ancora con Mbappé, non al meglio della forma, destinato alla panchina. Difesa a quattro con Saliba e Upamecano al centro, supportati da Koundé e Theo Hernandez sulle fasce. In mezzo al campo Tchouaméni, coadiuvato da Kanté e Rabiot. In avanti c’è Thuram, con Dembelè e Griezmann ai suoi lati.

Francia-Polonia, le probabili formazioni:

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembelè, Griezmann, Thuram. CT. Deschamps.

POLONIA (3-5-2): Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański, Lewandowski. CT. Probierz.