Frattesi “salva” l’Inter a Udine (1-2) | Nerazzurri ad un passo dal titolo

Nonostante la sofferenza del primo tempo e una palla che non voleva entrare, l’Inter passa a Udinese e batte in rimonta la squadra di Cioffi. I friulani erano passati in vantaggio grazie alla rete di Samardzic, vecchio obiettivo di mercato dei nerazzurri. Nella ripresa si sveglia l’Inter e al 55′ pareggia subito i conti grazie al rigore di Calhanoglu ma è nel finale che i nerazzurri passano in vantaggio con Frattesi regalando il + 14 sul Milan.

Udinese-Inter, il tabellino:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye, Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (dal 17′ st Joao Ferreira), Zarraga (dal 24′ st Payero), Walace, Samardzic (dal 17′ st Lovric, dal 37′ st Ebosele), Kamara (dal 24′ st Zemura); Pereyra; Thauvin. A disp.: Joao Ferreira, Lovric, Zemura, Payero, Lovric. All. Cioffi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian (dal 23′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (dal 28′ st Sanchez), Mkhitaryan (dal 23′ st Frattesi), Dimarco (dal 36′ st Buchanan); Thuram (dal 36′ st Arnautovic), Lautaro Martinez. A disp.: Dumfries, Frattesi, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi

Reti: 39′ pt Samardzic, 10′ st Calhanoglu (rig.), 50′ st Frattesi

Ammoniti: Pereyra, Pavard, Lautaro

Recupero: 3′ pt, 7′ st