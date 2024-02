Friburgo-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vederla

Venerdì di Bundesliga per il Bayern Monaco, impegnato alle 20.30 sul campo del Friburgo allo Schwarzwald-Stadion. Bavaresi, dopo aver ritrovato la vittoria nella sfida casalinga contro il Lipsia, a caccia di punti per provare ad inseguire l’inarrestabile Bayer Leverkusen, avanti di 8 punti. Risultato pieno necessario anche per i padroni di casa, costretti a recuperare terreno sulla zona Europa, lontana 5 lunghezze. L’andata, disputata ad ottobre, è terminata 3-0 per la formazione di Tuchel. Il match verrà trasmesso, in esclusiva, su Sky Sport; in streaming su Sky Go e Now.

Friburgo-Bayern Monaco, le probabili formazioni:

FRIBURGO (3-4-3): Atubolu; Ginter, Hofler, Gulde; Doan, Kohl, Eggestein, Gunter; Sallai, Holer, Grifo. All. Streich.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim, Guerreiro; Pavlovic, Goretzka; Tel, Muller, Musiala; Kane. All. Tuchel.