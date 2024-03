Prima per Martusciello. Il Frosinone prova ad uscire dalla zona rossa.

Prima di Martusciello sulla panchina della Lazio. L’ex vice di Sarri si affida ancora al 4-3-3. Out Provedel, pali a Mandas. Nodi da sciogliere in difesa con il doppio ballottaggio Casale-Gila e Lazzari-Pellegrini. Torna Guendouzi dopo il rosso rimediato contro il Milan. Attacco frusinate in mano a Soulé, Cheddira e Gelli.

Frosinone-Lazio, le probabili formazioni:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Martusciello.